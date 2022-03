videogames – ELDEN RING

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Elden Ring

Titolo internazionale: Elden Ring

Genere: action RPG (gioco di ruolo di azione) in terza persona – dark fantasy, horror

Piattaforma: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Microsoft Windows (Steam)

Anno di uscita: Febbraio 2022

Paese: Giappone

Classificazione PEGI: + 16 anni

Developer: FromSoftware

Publisherse: Bandai Namco Entertainment, FromSoftware

Director: Hidetaka Miyazaki, Yui Tanimura

Writer: Hidetaka Miyazaki, George R. R. Martin

Artist: Hidenori Sato, Ryo Fujimaki

Titolo in Italia: Elden Ring

Anno di pubblicazione in Italia: Febbraio 2022

Lingua: inglese, con sottotitoli in italiano

Trailer



TRAMA

Il mondo conosciuto come Interregno cadde nel caos quando l’Anello Ancestrale (“Elden Ring”) venne distrutto, e i frammenti (chiamati “rune maggiori”) finiti nella mani di semidei. Con la Regina Marika scomparsa, l’unica che riusciva a tenere unito il regno, questi signori si scontrarono per rubarsi a vicenda il potere delle rune. Nessuno di loro riuscì a vincere, e la corruzione investì le terre portando disperazione.

Tu sei un SenzaLuce, che decide di avventurarsi nelle nebbie dell’Interregno per trovare tutti i frammenti dell’anello.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– Come tutti i giochi di Hidetaka Miyazaki, anche questo è caratterizzato da un’alta difficoltà.

– Allo stesso modo, la storia non è detta in modo esplicito, ma bisogna capirla da soli grazie a molti indizi.

– Come in altri videogiochi di FromSoftware è possibile collaborare con altri giocatori online anche in single player, evocandoli in determinate zone di gioco (magari per farsi aiutare contro un boss) o lasciando note per indicare scorciatoie o trappole.

– E’ il primo gioco di Miyazaki open world (“mondo aperto”).

ORIGINI

All’inizio è possibile scegliere se essere un maschio o una femmina; la scelta non cambia in nessun modo il gioco. Invece è molto importante la scelta delle Origini, perchè influenza le statistiche.

– Cavaliere errante: armatura medio/pesante, spada lunga, alabarda e scudo

– Guerriero nomade: armatura medio/leggera, due scimitarre, scudo piccolo

– Eroe: armatura leggera, ascia e scudo

– Fuorilegge: armatura leggera, arco corto, coltello e scudo piccolo

– Astrologo: catalizzatore, spada corta, scudo piccolo e due stregonerie offensive a lungo raggio

– Profeta: stracci, talismano, lancia, scudo di legno, due magie, una curativa e l’altra offensiva a corto raggio

– Samurai: armatura media, spada orientale, scudo piccolo e arco lungo

– Prigioniero: stracci, catalizzatore, scudo, stocco e una stregoneria offensiva a medio/lungo raggio

– Confessore: armatura leggera, scudo, spada larga, due magie, una curativa l’altra riduce i rumori dei passi

– Sventurato: niente armatura e una clava

