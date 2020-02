videogames – BLOODBORNE

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Bloodborne

Titolo internazionale: Bloodborne

Genere: action RPG (gioco di ruolo di azione) in terza persona – dark fantasy, horror, gotico

Piattaforma: esclusiva per Playstation 4

Anno di uscita: 2015

Paese: Giappone

Classificazione PEGI: + 18 anni

Developer: FromSoftware, SCE Japan Studio

Publisherse: Sony Computer Entertainment

Director: Hidetaka Miyazaki

Designer: Kazuhiro Hamatani

Music: La colonna sonora del gioco è stata realizzata con un’orchestra di 65 strumenti e 32 voci, ed è stata composta dai musicisti Ryan Amon, Tsukasa Saitoh, Michael Wandmacher, Yuka Kitamura, Cris Velasco e Nobuyoshi Suzuki.

Titolo in Italia: Bloodborne

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Lingua: doppiato in italiano

TRAMA

Yharnam è una gotica città basata sul sangue e sulla sua compravendita. Recandosi alla locale Chiesa della Cura come pellegrini, è possibile ottenere un’infusione di sangue che cura miracolosamente qualsiasi malattia, ma prima bisogna siglare un contratto con il quale si accetta di diventare “Cacciatore”/”Cacciatrice”.

Il giocatore/giocatrice si risveglia dopo aver subito proprio un’infusione, e ritrova la città completamente invasa da bestie terribili. Alcuni abitanti sono chiusi in casa terrorizzati, altri sono in giro per cacciare armati di forconi, in cielo splende una inquietante luna rossa, e alcune parti della cittadina sono invase dalle fiamme.

Ora non resta che attraversare Yharnam, unirsi alla Caccia, e scoprire cosa è successo…

Il gioco ha anche un’espansione chiamata “The Old Hunters” (comprando la “Bloodborne – Game of the Year Edition” si ha sia il gioco principale che questo contenuto aggiuntivo). Dopo aver scoperto un oggetto chiamato “Occhio di un cacciatore ebbro di sangue”, il/la protagonista può accedere alla dimensione “Incubo del Cacciatore”, una Yharnam distorta e piena di passati cacciatori impazziti e intrappolati lì.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– Come tutti i giochi di Hidetaka Miyazaki, anche Bloodborne è caratterizzato da un’alta difficoltà.

– Allo stesso modo, la storia non è detta in modo esplicito, ma bisogna capirla da soli grazie a molti indizi.

– Esistono 3 finali diversi.

– Come in altri videogiochi di FromSoftware; anche se Bloodborne è affrontabile solo in modalità singolo; è possibile collaborare online con altri giocatori in tutto il mondo, evocandoli in determinate zone di gioco (magari per farsi aiutare contro un boss) o lasciando note per indicare scorciatoie o trappole.

– Bloodborne ha anche prodotto alcuni spinoff, come un gioco di carte e una serie di fumetti (realizzata negli USA) intitolata “Il Sonno della Morte”, edito in Italia da Editoriale Cosmo.

ORIGINI

All’inizio è possibile scegliere se essere un maschio o una femmina; la scelta non cambia in nessun modo il gioco. Invece è molto importante la scelta delle Origini, perchè influenza le statistiche.

– Mite: Un’educazione ordinaria. I parametri sono medi.

Livello: 10

Echi del Sangue: 300

Vitalità: 11

Resistenza: 10

Forza: 12

Abilità: 10

Tinta del sangue: 9

Arcano: 8

– Unico Superstite: Disponi di grande energia e vigore.

Livello: 10

Echi del Sangue: 420

Vitalità: 14

Resistenza: 11

Forza: 11

Abilità: 10

Tinta del sangue: 7

Arcano: 7

– Infanzia Problematica: Una gioventù difficile ti ha reso molto resistente.

Livello: 10

Echi del Sangue: 360

Vitalità: 9

Resistenza: 14

Forza: 9

Abilità: 13

Tinta del sangue: 6

Arcano: 9

– Passato Violento: Le imprudenze passate ti hanno reso più forte.

Livello: 10

Echi del Sangue: 180

Vitalità: 12

Resistenza: 11

Forza: 15

Abilità: 9

Tinta del sangue: 6

Arcano: 7

– Professionista: Hai innate doti accademiche e investigative.

Livello: 10

Echi del Sangue: 240

Vitalità: 9

Resistenza: 12

Forza: 9

Abilità: 15

Tinta del sangue: 7

Arcano: 8

– Esperienza Militare: Hai combattuto molto. Ciò ti ha reso forte e abile.

Livello: 10

Echi del Sangue: 320

Vitalità: 10

Resistenza: 10

Forza: 14

Abilità: 13

Tinta del sangue: 7

Arcano: 6

– Nobili Origini: Discendi da un’antica famiglia e confidi delle tue origini.

Livello: 10

Echi del Sangue: 540

Vitalità: 7

Resistenza: 8

Forza: 9

Abilità: 13

Tinta del sangue: 14

Arcano: 9

– Destino Crudele: Hai affrontato momenti duri, che ti hanno dato forza.

Livello: 10

Echi del Sangue: 500

Vitalità: 10

Resistenza: 12

Forza: 10

Abilità: 9

Tinta del sangue: 5

Arcano: 14

– Spreco d’Ossigeno: Non hai alcun talento. La tua nascita è stata vana.

Livello: 4

Echi del Sangue: 10

Vitalità: 10

Resistenza: 9

Forza: 10

Abilità: 9

Tinta del sangue: 7

Arcano: 9

DOPPIATORI

Il Cacciatore/Cacciatrice protagonista non parla mai.

GEHRMAN – GIANNI QUILLICO

GILBERT – GABRIELE CALINDRI

IOSEFKA – FRANCESCA PERILLI

AUTOMA – JOLANDA GRANATO

ALFRED – DANIELE ORNATELLI

PADRE GASCOIGNE – LORENZO SCATTORIN

ANNALISE – ALESSANDRA FELLETTI

MICOLASH – DANIELE DEMMA

SORELLA ADELLA- CHIARA FRANCESE

ARIANNA – LORELLA DE LUCA

PATCHES – PAOLO SESANA

DJURA – RICCARDO ROVATTI

MINISTRO – CESARE RASINI

LAURENCE – FEDERICO VIOLA

WILLEM – GIANNI QUILLICO

EILEEN – ELISABETTA CESONE

IL MENDICANTE – CLAUDIO RIDOLFO

L’ESSERE DEFORME – FEDERICO VIOLA

