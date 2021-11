videogames – GENSHIN IMPACT

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Genshin Impact – (原神)

Titolo internazionale: Genshin Impact

Genere: RPG – fantasy, azione

Piattaforma: Windows, Ps4, Ps5, Nintendo Switch, Android, iOS

il gioco è gratuito (possibilità di fare acquisti in game)

Anno di uscita: 2020

Paese: Cina

Classificazione PEGI: + 12 anni

Sviluppatore: miHoYo

Publisherse: miHoYo

Titolo in Italia: Genshin Impact

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Lingua:

Lingue disponibili (testo): cinese, giapponese, coreano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese (brasiliano), indonesiano, vietnamita, russo, tailandese.

Lingue disponibili (voci): cinese, giapponese, coreano, inglese.

Trailer



TRAMA

Aether e Lumine, un fratello e sua sorella che vengono attaccati da una dea sconosciuta. Un dei due sparisce, mentre l’altro si sveglia in un mondo che sa di non appartenere, Tyvet, perdendo nel mentre gran parte dei propri poteri. Un viaggio attraverso le sette nazioni, Mondstad la nazione della libertà sotto la protezione dell’arconte Barbatos il dio Anemo (vento), Liyue la nazione dei contratti sotto la protezione dell’arconte Morax il dio Geo (terra), Inazuma la nazione dell’eternità sotto il dominio di Ei la dea Electro (fulmine)… più altri territori sconosciuti con la rispettiva divinità e elemento caratteristico: Dendro (legno), Hydro (acqua), Pyro (fuoco) e Cryo (ghiaccio).

I poteri degli elementi vengono dati come grazia degli stessi dei, attraverso le cosiddette Visioni, ma per qualche motivo il protagonista non necessiterà di tale strumento per connettersi a un elemento. Trovare il parente scomparso sarà un’impresa per il/la viaggiatore/viaggiatrice, molti nemici quali la Fatui e l’Abisso gli si pareranno davanti.

Almeno avrà sempre il suo cibo di emerge… cioè la fidata compagna di avventure Paimon al suo fianco.

Informazioni utili: finora le nazioni raggiungibili sono Mondstad, Liyue e Inazuma.

OPERE RELATIVE

Manhua

– Genshin Impact

