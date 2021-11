videogames – RESIDENT EVIL CODE: VERONICA

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Biohazard Code: Veronica – (バイオハザード コード:ベロニカ)

Titolo internazionale: Resident Evil Code: Veronica – Resident Evil Code: Veronica X (porting/remaster)

Genere: azione, survival horror

Piattaforma: Dreamcast (prima edizione in esclusiva) – PlayStation 2, Nintendo GameCube, PlayStation 3, Xbox 360 (porting/remaster)

Anno di uscita: 2000

Paese: Giappone

Classificazione PEGI: +18 anni

Developer: Capcom, Production Studio 4

Publisher: Capcom

Director: Hiroki Kato

Producer: Shinji Mikami

Programmer: Yukihiko Tani

Artist: Junichi Ota

Composer: Takeshi Miura, Hijiri Anze

Titolo in Italia: Resident Evil Code: Veronica

Anno di pubblicazione in Italia: 2000

Lingua: audio inglese con sottotitoli in italiano

Trailer inglese



TRAMA

Tre mesi dopo la fuga da Raccoon City (eventi raccontati in Resident Evil 2) Claire Redfield fa irruzione in una struttura della Umbrella Corporation a Parigi in cerca di suo fratello, Chris. Scoperta dalle forze di sicurezza e infine catturata, Claire viene imprigionata a Rockfort Island, un complesso carcerario di proprietà della società, situato nell’Oceano Antartico.

Dopo l’attacco di un gruppo terrorista e lo scoppio di un’epidemia di T-virus, Claire fugge dalla cella. Nel caos risultante, si ritrova a collaborare con Steve Burnside, un altro detenuto che cerca di fuggire.

OPERE RELATIVE

Videogames

– Resident Evil

– Resident Evil 2

– Resident Evil 3: Nemesis

– Resident Evil 4

– Resident Evil: Revelations

– Resident Evil 5

– Resident Evil: Revelations 2

– Resident Evil 6

– Resident Evil 7: Biohazard

– Resident Evil Outbreak

– Resident Evil 2 (Remake)

– Resident Evil 3 (Remake)

– Resident Evil Village

Manga

– Resident Evil: Marhawa Desire

– Resident Evil: Umbrella Chronicles – Prelude to destruction

– Resident Evil: Heavenly island

Film d’animazione

– Resident Evil 4D: Executer

– Resident Evil Damnation

– Resident Evil: Degeneration

– Resident Evil: Vendetta

Serie tv d’animazione

– Resident Evil: Infinite Darkness

Film Live Action

prima saga

– Resident Evil

– Resident Evil: Apocalypse

– Resident Evil: Extinction,

– Resident Evil: Afterlife

– Resident Evil: Retribution

– Resident Evil: The Final Chapter

seconda saga

– Resident Evil: Welcome to Raccoon City

