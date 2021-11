videogames – RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Biohazard 7: Resident Evil – (バイオハザード7 レジデント イービル)

Titolo internazionale: Resident Evil 7: Biohazard

Genere: azione, survival horror

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Nintendo Switch, Amazon Luna, Google Stadia

Anno di uscita: gennaio 2017

Paese: Giappone

Classificazione PEGI: +18 anni

Esistono anche due DLC, “Nessun eroe” e “La fine di Zoe”, che si trovano nella “Resident Evil 7: Biohazard – Gold Edition”.

Developer: Capcom

Publisher: Capcom

Director: Koshi Nakanishi

Producer: Masachika Kawata, Tsuyoshi Kanda

Designers Hajime Horiuchi, Keisuke Yamakawa

Engine: RE Engine

Titolo in Italia: Biohazard 7: Resident Evil

Anno di pubblicazione in Italia: gennaio 2017

Lingua: doppiato in italiano (selezionabile anche l’audio inglese con sottotitoli)

Trailer



TRAMA

Città di Dulvey, in Louisiana, nel sud degli Stati Uniti. Ethan Winters si reca lì per andare nella magione dei Baker, dopo aver ricevuto un messaggio dalla moglie Mia scomparsa tre anni prima.

Trova Mia imprigionata nel seminterrato, ma la donna è cambiata. Inoltre la casa è infestata da mostri…

CURIOSITA’

– Gioco in prima persona, infatti non si vede mail il volto del protagonista Ethan Winters.

– Si può giocare anche con il PlayStation VR in realtà virtuale.

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore Italia

Ethan Winters – Renato Novara

Mia Winters – Katia Sorrentino

Zoe Baker – Ludovica De Caro

Jack Baker – Oliviero Corbetta

Marguerite Baker – Marina Thovez

Lucas Baker – Alessandro Capra

Joe Baker – Gianni Quillico

Eveline “anziana” – Elisabetta Cesone

Eveline “giovane” – Annalisa Usai

Chris Redfield – Claudio Moneta

Alan Droney – Marco Benedetti

Clancy Jarvis – Alessandro Germano

Peter Walken – Davide Fumagalli

Andre Stickland – Francesco Mei

David Anderson – Matteo De Mojana

Veronica – Beatrice Caggiula

RECENSIONI