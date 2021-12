videogames – RESIDENT EVIL: VILLAGE

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Biohazard: Village – Biohazard 8 – (バイオハザード ヴィレッジ )

Titolo internazionale: Resident Evil: Village (reso graficamente “VII.I.AGE RESIDENT EVIL” per richiamare un 8 in numeri romani)

Genere: azione, survival horror (in prima persona)

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, Google Stadia, Steam

Anno di uscita: Maggio 2021

Paese: Giappone

Classificazione PEGI: +18 anni

Developer: Capcom

Publisher: Capcom

Director: Morimasa Sato

Producer: Tsuyoshi Kanda, Peter Fabiano, Masachika Kawata

Designers Hajime Horiuchi, Keisuke Yamakawa

Music: Shusaku Uchiyama

Engine: RE Engine

Titolo in Italia: Resident Evil: Village

Anno di pubblicazione in Italia: Maggio 2021

Lingua: doppiato in italiano (selezionabile anche l’audio inglese con sottotitoli)

Trailer



TRAMA

Dopo gli eventi di “Resident Evil 7”, Mia ed Ethan hanno avuto una figlia, Rosemary, e si sono trasferiti in Romania per cercare di avere una vita normale.

Ma un evento drammatico trascina Ethan in un misterioso villaggio, rimasto isolato dal resto del mondo, e dominato da un enorme castello. Il posto è nel caos, infestato da creature mutanti e altamente aggressive simili a lupi mannari. Ma è lì che stata portata la sua bambina dopo essere stata rapita… Che centri qualcosa la Umbrella Corporation?

“Nella vita e nella morte, gloria a Madre Miranda!”

DOPPIATORI

Ethan Winters – Renato Novara

Mia Winters – Katia Sorrentino

Chris Redfield – Claudio Moneta

Madre Miranda – Marcella Silvestri

Alcina Dimitrescu – Stefania De Peppe

Karl Heisenberg – Luca Ghignone

Donna Beneviento – Arianna Craviotto

Angie – Annalisa Usai

Salvatore Moreau – Paolo Carenzo

Il Duca Aaron – Riccardo Peroni

Cassandra Dimitrescu – Fabrizia Albertoni

Bela Dimitrescu – Francesca Perilli

Daniela Dimitrescu – Francesca Bielli

Elena Lupu – Arianna Craviotto

Leonardo Lupu – Luca Semeraro

Luiza – Cinzia Massironi

Anton – Marco Benedetti

Iulian – Paolo Carenzo

Grigori Stan Tom Virtue

Eveline – Annalisa Usai

OPERE RELATIVE

Videogames

– Resident Evil

– Resident Evil 2

– Resident Evil 3: Nemesis

– Resident Evil: Code Veronica

– Resident Evil 4

– Resident Evil: Revelations

– Resident Evil 5

– Resident Evil: Revelations 2

– Resident Evil 6

– Resident Evil 7: Biohazard

– Resident Evil Outbreak

– Resident Evil 2 (Remake)

– Resident Evil 3 (Remake)

Manga

– Resident Evil: Marhawa Desire

– Resident Evil: Umbrella Chronicles – Prelude to destruction

– Resident Evil: Heavenly island

Film d’animazione

– Resident Evil 4D: Executer

– Resident Evil Damnation

– Resident Evil: Degeneration

– Resident Evil: Vendetta

Serie tv d’animazione

– Resident Evil: Infinite Darkness

Film Live Action

prima saga

– Resident Evil

– Resident Evil: Apocalypse

– Resident Evil: Extinction,

– Resident Evil: Afterlife

– Resident Evil: Retribution

– Resident Evil: The Final Chapter

seconda saga

– Resident Evil: Welcome to Raccoon City

