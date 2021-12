videogames – HONKAI IMPACT 3RD

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Honkai Impact 3rd – (崩坏3)

Titolo internazionale: Honkai Impact 3rd

Genere: videogames – azione, gioco di ruolo

Disponibile su: Google Play Store – App Store – Steam

Anno di uscita: 2016

Paese: Cina

Classificazione PEGI: +13 anni

Sviluppatore: miHoYo

Publisherse: miHoYo

Titolo in Italia: Honkai Impact 3rd

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Lingua: cinese, giapponese, coreano, inglese (assente l’italiano)

Trailer



TRAMA

“Honkai”, una forza malevola dalla volontà propria, che sembra trasformare le persone in creature non morte, in mostri chiamati Herrschers. L’organizzazione Schicksal insieme alle sue “Valchirie”, combatterà la minaccia di Honkai.

Informazioni utili: successore spirituale di Houkai Gakuen 2.

