videogames – HOUKAI GAKUEN 2

SCHEDA

Titolo originale: Houkai Gakuen 2 – (崩坏学园2)

Titolo internazionale: Houkai Gakuen 2 – HSoD The end of School – Zombiegal Kawaii – Guns Girl Z

Genere: videogames – sparatutto a scorrimento laterale

Piattaforma: app per cellulari

Disponibile su: Google Play Store – App Store

Anno di uscita: 2012

Paese: Cina

Classificazione PEGI: +13 anni

Sviluppatore: miHoYo

Publisherse: miHoYo

Titolo in Italia: Houkai Gakuen 2

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Lingua: cinese, giapponese, coreano, inglese (assente l’italiano)

Trailer



TRAMA

“Houkai” questo è il nome del grande disastro che colpisce la Chiba High School di Nagazora. Ora le studentesse dovranno combattere per sopravvivere!

Informazioni utili: predecessore spirituale di “Honkai impact 3rd”.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI