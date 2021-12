videogames – TEARS OF THEMIS

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Tears of Themis

Titolo internazionale: Tears of Themis

Genere: videogames otome – avventura, giallo, mistero, sentimentale

Piattaforma: app per cellulari

Disponibile su: Google Play Store – App Store

Anno di uscita: 2020

Paese: Cina

Classificazione PEGI: adatto a tutti

Sviluppatore: miHoYo

Publisherse: miHoYo

Titolo in Italia: Tears of Themis

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Lingua: cinese, giapponese, coreano, inglese (assente l’italiano)

Trailer



TRAMA

Stellis: una città tanto moderna, ma che nasconde un lato altrettanto oscuro. Strani casi apparentemente scollegati, acquisteranno un senso mettendoli insieme. Tu li metterai insieme.

RECENSIONI