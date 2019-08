manga – YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA (Akatsuki no Yona) – di Mizuho Kusanagi

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Akatsuki no Yona – (暁のヨナ)

Titolo internazionale: Yona of the Dawn – Yona: The girl standing in the blush of dawn

Autrice: Mizuho Kusanagi

Genere: avventura, azione, fantasy, sentimentale, shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009 – in corso

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Hana to Yume

Volumi: 30 (in corso)

Titolo in Italia: Yona la principessa scarlatta

Anno di pubblicazione in Italia: 2018 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione senza sovracopertina, a 4.50 euro

Traduzione: Manuela Capriati

Adattamento testi: Cristina Riminucci

Lettering: Alessandra Fregosi

Volumi: 9 (in corso)

TRAMA

In un mondo fantasy, Yona dai lunghi capelli scarlatti, è l’unica figlia dell’imperatore di Koka: ha una vita agiata, in mezzo ai lussi, ed è viziata dal padre. Passa delle divertenti giornate assieme alla guardia del corpo Son Hak e al cugino Soo-won, di cui è anche innamorata. Ma quando parla con il padre dell’idea di sposarlo, per la prima volta il genitore si oppone ad suo desiderio, vietando l’unione.

Il re non aveva tutti i torti a sconsigliarle di convolare con lui a nozze, infatti presto Soo-won si mostrerà per quel che è: un falso e un traditore, e proprio il giorno del compleanno di Yona non esista ad uccidere l’imperatore per usurparne il trono.

Il mondo perfetto di Yona va a pezzi, e lei si salva dalla morte solo grazie al fedele Son Hak, che l’aiuta a fuggire.

Da principessina viziata che non sa fare nulla da sola, la ragazza decide di diventare una guerriera e una vendicatrice: l’unico modo per sconfiggere il cugino è di riunire i Dragoni Protettori, famosi guerrieri che lei dovrà convincere ad unirsi alla sua battaglia.

OPERE RELATIVE

Anime

– Akatsuki no Yona – serie tv

– Akatsuki no Yona Oav – oav

Light Novel

– Akatsuki no Yona

