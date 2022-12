manga – ELISABETTA: La regina che sposo’ la patria – di Riyoko Ikeda, Erika Miyamoto

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Elizabeth – kuni to kekkon shita jyoou – (女王エリザベス)

Titolo internazionale: Queen Elizabeth

Autrici: Riyoko Ikeda, Erika Miyamoto

Genere: drammatico, sentimentale, storico

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1999

Casa Editrice giapponese: Shufu to Seikatsusha

Rivista: Shuukan Josei

Tratto: ispirato dalla vita della regina Elisabetta I d’Inghilterra (1533 – 1603)

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Elisabetta – La regina che sposò la patria

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Casa Editrice italiana: Yamato Edizioni

edizione con sovracopertina, a 15,00 €

Traduzione: Irene Cantoni

Volumi: 1 (concluso)

Inghilterra, 1532. Il re Enrico VIII sta cercando di divorziare da Caterina D’Aragona per sposare Anna Bolena, anche se questo vuol dire distaccarsi dalla Chiesa. L’anno seguente Anna rimane incinta, ma invece del desiderato principe, nasce una femmina: Elisabetta.

Il volume segue una parte della sua vita: da come principessa disprezzata, diviene una grande regina, sacrificando però l’amore.

