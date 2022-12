manga – E SE FOSSE AMORE? (Tte Iuka Koi ja ne?) – di Hiromu Muto

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Tte Iuka Koi ja ne? – (っていうか恋じゃね?)

Titolo internazionale: Well this be love?

Autrice: Hiromu Muto

Genere: scolastico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009 – 2014

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Princess

Volumi: 10 (concluso)

Titolo in Italia: E se fosse amore?

Anno di pubblicazione in Italia: 2012 – 2022

Casa Editrice italiana: Goen

edizione con sovracopertina a 4,50 €

Traduzione: Valentina Vignola

Volumi: 10 (concluso)

TRAMA

Ichino Himemori è una ragazza forte e indipendente, dice sempre quello che pensa e odia i maschi; soprattutto a causa del padre che anni prima li ha abbandonati. Una serie di eventi l’avvicinano però al compagno di scuola Arata Tanaka (che è anche interessato a lei), ma la sua naturale diffidenza ha sempre la meglio.

Quello che Ichino non sa che ha già incontrato Arata… ma sotto sembianze femminili! Infatti quella che lei crede una gentile ragazza di nome Shino che l’ha aiutata, era in realtà Arata stesso. La cosa darà il via ad una serie di equivoci, ma come si evolveranno i sentimenti tra i due?

