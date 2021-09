anime – STAR WARS: VISIONS

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Star Wars: Visions – (スター・ウォーズ:ビジョンズ)

Titolo internazionale: Star Wars: Visions

Genere: serie tv per il web (ona) – antologia, azione, avventura, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 9 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 22 Settembre 2021

Rete tv giapponese: Disney Plus

Tratto: storie originali, ma ispirati alla saga di Star Wars.

Ogni episodio ha un diverso regista e studio di animazione giapponese (vedi “Trama” per i nomi). Serie prodotta da Lucasfilm Animation.

Titolo in Italia: Star Wars: Visions

Anno di pubblicazione in Italia: 22 Settembre 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Disney Plus (doppiato in italiano)

Censura: no

Edizione italiana: Disney Plus (solo streaming)

Sigle:

(non sono presenti nè sigle iniziali nè finali)

Trailer italiano



TRAMA

1 – Il duello

Direction: Mizuno Takanobu – Animation: Kamikaze Douga – Durata: 15 minuti

Un vagabondo solitario arriva in un piccolo villaggio, che viene attaccato da alcuni banditi. Tra loro c’è anche un Sith…

2 – Rapsodia su Tatooine

Direction: Kimura Taku – Animation: Studio Colorido – Durata: 15 minuti

Un giovane Padawan, Jay, è in fuga dai Cloni. Trova la sua nuova ragione di vita… nella musica?

3 – I gemelli

Direction: Hiroyuki Imaishi – Animation: Trigger – Durata: 20 minuti

Karre e Am sono due gemelli cresciuti ​​nel lato oscuro della Forza dall’Impero. Ma Karre comincia a sentirsi attratto dal lato chiaro…

4 – La sposa del villaggio

Direction: Haga Hitoshi – Animation: Kinema Citrus – Durata: 20 minuti

F, un jedi in fuga, arriva in un villaggio minacciato da una comandante militare.

5 – Il nono Jedi

Direction: Kamiyama Kenji – Animation: Production I.G – Durata: 25 minuti

Anni dopo la purga dei jedi, un uomo di nome Juro invita i detentori della Forza di tutta la galassia nel suo tempio per fornire loro spade laser e ripristinare l’Ordine Jedi. Ma sarà vero?

6 – T0-B1

Direction: Abel Gongora – Animation Work: Science Saru – Durata: 15 minuti

Ambientato anche questo dopo la caccia ai detentori della Forza, un ragazzo cibernetico di nome T0-B1 vive su un pianeta deserto con il suo creatore, il professor Mitaka, e sogna di diventare un Cavaliere Jedi.

7 – Il vecchio

Direction: Ootsuka Masahiko – Animation: Trigger – Durata: 20 minuti

Il sith Tajin e il suo padawan Dan avvertono un disturbo nella forza in un remoto pianeta. Di chi è la colpa?

8 – Lop e Ochou

Direction: Igarashi Yuuki – Animation: Geno Studio – Durata: 20 minuti

L’Impero attacca un pianeta di nome Tau, e la famiglia che la abita è divisa tra chi vuole combattere, e chi invece vuole cooperare.

9 – Akakiri

Direction: Choi Eun-Yeong – Animation: Science Saru – Durata: 15 minuti

Un jedi, Tsubaki, si riunisce con il suo vecchio amore Misa, una principessa che è stata spodestata dalla zio.

