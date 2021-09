anime – KOBATO – di Mitsuyuki Masuhara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Kobato. – (こばと。)

Titolo internazionale: Kobato.

Genere: serie tv – fantasy, sentimentale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 224 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2009 – Marzo 2010

Rete tv giapponese: NHK

Tratto: dal manga “Kobato” di Clamp

Director: Mitsuyuki Masuhara

Series Composition: Michiko Yokote, Nanase Ohkawa

Script: Mamiko Ikeda (4 episodes) Michiko Yokote (5 episodes) Miharu Hirami (eps 9, 14, 24) Nanase Ohkawa (eps 1, 20) Reiko Yoshida (5 episodes) Tsutomu Mizushima (ep 17) Yuka Yamada (4 episodes)

Character design: Hiromi Kato

Music: Takeshi Hama

Studios: Madhouse

In Italia: inedito

Reperibilità in Italia: tradotto amatorialmente da Kanjisub.

Sigle:

Opening

“Magic Number” by Maaya Sakamoto

Ending

1: “Jellyfish’s Confession” by Megumi Nakajima (eps 1-19)

2: “Watashi ni Dekiru Koto” by Megumi Nakajima

3: “Ashita Kuru Hi” by Kana Hanazawa (ep 24)

Trailer



TRAMA

Kobato Hanato è una ragazza che arriva sulla Terra in compagnia di Ioryogi, un cane di pelouche blu che parla (ed è spesso molto arrabbiato!). I due devono riempire una bottiglie di Kompeito, cioè pietre colorate che appaiono quando si guarisce il cuore di una persona triste.

Ma la missione è difficile per Kobato, ingenua e che conosce poco il mondo in cui è finita. Per fortuna incontra due persone che l’aiuteranno: Fujimoto, uno studente, e Sayaka, padrona di un asilo in difficoltà.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Kana Hanazawa – Kobato Hanato

Tetsu Inada – Ioryogi

Tomoaki Maeno – Kiyokazu Fujimoto

Fumiko Orikasa – Sayaka Okiura

Chiwa Saito – Kohaku

Daisuke Namikawa – Ginsei

Hiroshi Kamiya – Takashi Dōmoto

Houko Kuwashima – Chitose Mihara

Megumi Nakajima – Chise Mihara

Shinichiro Miki – Kazuto Okiura

OPERE RELATIVE

Manga

– Kobato – opera originale

Anime

– Kobato.: Hajimete no Kobato. – oav, special

LINK relativi all’opera

Materiale su “Kobato” presente sul sito:

Altre opere di Mitsuyuki Masuhara presenti sul sito:

Blade serie tv, anime

RECENSIONI