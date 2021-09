anime – JOSEE, LA TIGRE E I PESCI (Josee, to Tora to Sakana-tachi) – di Kotaro Tamura

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Josee, to Tora to Sakana-tachi – (ジョゼと虎と魚たち)

Titolo internazionale: Josee, the Tiger and the Fish

Genere: film d’animazione – drammatico, sentimentale, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 hr. 38 min.

Anno di uscita in Giappone: 25 Dicembre 2020

Tratto: da un romanzo di Seiko Tanabe

Director: Kotaro Tamura

Series Composition:

Script: Kotaro Tamura

Character design: Haruko Iizuka

Music: Evan Call

Studios: Bones

Titolo in Italia: Josée, la tigre e i pesci

Anno di pubblicazione in Italia: 27-28-29 settembre 2021 (cinema)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Edizione italiana: Anime Factory

Sigle:

Ending

“Ao no Waltz” by Eve

Trailer italiano



TRAMA

Tsuneo, un universitario appassionato di creature marine, incontra per caso Kimiko, una ragazza che a causa di una malattia è sulla sedia a rotelle, e che vuole farsi chiamare Josee (come l’eroina del suo libro preferito).

Successivamente la nonna della ragazza, molto apprensiva, offre a Tsuneo un lavoro: prendersi cura di Josee e tenerla al sicuro dai pericoli esterni, facendola anche uscire il meno possibile.

Ma il ragazzo invece decide che la cosa migliore è far conoscere il mondo a Josee, che è da troppo tempo chiusa in casa…

DOPPIATORI

Edizione italiana

Direzione del doppiaggio: Riccardo Bambini

Doppiatori italiani

Luna Iansante – Josée

Mosè Singh – Tsuneo Suzukawa

Davide Perino – Hayato Matsuura

Doriana Chierici – Chizu Yamamura

Giulia Tarquini – Kana Kishimoto

Margherita De Risi – Mai Ninomiya

Bruno Conti – Fujita

Stefano Onofri – Professore Kondo

OPERE RELATIVE

Romanzo

– Josee to Tora to Sakana-tachi

Manga

– Josée, la tigre e i pesci

Live action

– Josee to Tora to Sakana-tachi – film

