manga – HIGURASHI. IL PIANTO DELLE CICALE: RAPITI DAI DEMONI – di Karin Suzuragi

Titolo originale: Higurashi no Naku Koro ni – Onikakushi Hen – (ひぐらしのなく頃に 鬼隠し編)

Titolo internazionale: Higurashi WHEN THEY CRY: Abducted by Demons Arc

Autore: Karin Suzuragi (su storia originale di Ryukishi 07)

Genere: horror, mistero, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto (violenza e splatter)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: GanGan Powered

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Higurashi. Il pianto delle cicale – Rapiti dai demoni

Casa Editrice italiana: annunciato dalla casa editrice Musubi Edizioni

TRAMA

Keiichi Maebara e la sua famiglia si trasferiscono nella tranquilla cittadina montana di Hinamizawa, nell’estate del 1983.

Il ragazzo si abitua presto alla nuova scuola e fa amicizia con alcune coetanee del luogo; ma presto scoprirà che le cose a Hinamizawa non sono come sembrano… e che si cela qualcosa di inquietante…

OPERE RELATIVE

Visual Novel

– Higurashi no Naku Koro ni – opera capostipite

– Higurashi no Naku Koro ni Kai

– Umineko no naku koro ni

– Umineko no naku koro ni Chiru

– Ciconia When They Cry

Anime

– Higurashi no Naku Koro ni – serie tv – opera d’animazione capostipite

– Higurashi no Naku Koro ni Kai – serie tv

– Higurashi no Naku Koro ni Gou – serie tv

– Higurashi no Naku Koro ni Sotsu – serie tv

– Umineko no Naku Koro ni – serie tv

– Higurashi no Naku Koroni Gaiden – oav

– Higurashi no Naku Koro ni Kai – oav

– Higurashi no Naku Koro ni Rei – oav

– Higurashi no Naku Koro ni Kira – oav

Manga

-Higurashi no Naku Koro ni – Watanagashi Hen

-Higurashi no Naku Koro ni – Tatarigoroshi Hen

-Higurashi no Naku Koro ni – Himatsubushi Hen

-Higurashi no Naku Koro ni Kai – Meakashi Hen

-Higurashi no Naku Koro ni Kai – Tsumihoroboshi Hen

-Higurashi no Naku Koro ni Kai – Minagoroshi Hen

-Higurashi no Naku Koro ni Kai – Matsuribayashi Hen

Live Action

– Higurashi no Naku Koro ni – film

– Higurashi no Naku Koro ni: Chikai – film

– Higurashi no naku koro ni – serie tv

– Higurashi no Naku Koro ni Kai – serie tv

