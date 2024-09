anime – DIGIMON FUSION BATTLES – di Tetsuya Endo

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Digimon Fusion – (デジモンクロスウォーズ)

Titolo internazionale: Digimon Fusion – Digimon Xros Wars

Genere: serie tv – azione, avventura, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 30 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2010

Rete tv giapponese: TV Asahi

Tratto: storia originale, ma che fa parte della saga dei Digimon

Informazioni utili: sesta serie Digimon, una continuity diversa da Digimon Adventure

Director: Tetsuya Endo

Series Composition: Riku Sanjo – su storia originale di Akiyoshi Hongo

Script: Daisuke Kihara (ep 17) Jin Tanaka (ep 14) Kenta Ishii (ep 16) Mutsumi Ito (ep 13) Reiko Yoshida (9 episodes) Riku Sanjō (26 episodes) Shoji Yonemura (16 episodes)

Character design: Akihiro Asanuma

Music: Kōsuke Yamashita

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Digimon Fusion Battles

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Trasmissione tv: Rai Due, Rai Gulp

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: non disponibile in dvd

Sigle

Opening Theme:

1: “Never Give Up!” by Sonar Pocket

2: “New World” by TWILL

Ending Theme:

1: “Fusion United” by Fusion United Team (eps 01-30)

2: “The 3 of Us” by Fusion United Team (eps 31-53)

3: “Fusion Forever” by Fusion United Team (ep 54)

TRAMA

In questo Digiworld la digievoluzione è stata dimenticata, per diventare più forti i nuovi digiprescelti fonderanno i proprio Digimon tra loro: DIGICROSS!

DOPPIATORI

Taiki Kudo – Manuel Meli

Shoutmon – Gabriele Patriarca

Kiriha Aonuma – David Chevalier

Greymon – Alessio Cigliano

Nenè Amano – Eva Padoan

Mervamon – Gemma Donati

Yuu Amano – Omar Vitelli

Damemon – Joy Saltarelli

Akari Hinomoto – Veronica Puccio

Cutemon – Maura Cenciarelli

Zenjiro Tsurugi – Alessio Nissolino

Ballistamon – Raffaele Palmieri

Dorulumon – Andrea Lavagnino

Bagramon – Paolo Marchese.

DarkKnightmon – Valerio Sacco

OPERE RELATIVE

Anime, serie tv

1 – Digimon Adventure – opera capostipite

2 – Digimon Adventure 02

3 – Digimon Tamers

4 – Digimon Frontier

5 – Digimon Savers

6 – Digimon Fusion Battles

7 – Digimon Universe: App Monsters

8 – Digimon Adventure (2020) – reboot della 1 serie tv

9 – Digimon Ghost Game

Anime, film d’animazione

– Digimon Adventure

– Digimon Adventure: Our War Game!

– Digimon Adventure 02: Digimon Hurricane Touchdown

– Digimon il film – movie creato in Usa con sequenze tratte dai prime tre film giapponesi

– Digimon Adventure 02: Diaboromon Strikes Back

– Digimon Tamers: Battle of Adventurers

– Digimon Tamers: Runaway Locomon

– Digimon Frontier: Island of Lost Digimon

– Digital Monster X-Evolution

– Digimon Savers: Ultimate Power! Activate Burst Mode!!

– Digimon Savers 3D: The Digital World in Imminent Danger!

– Digimon Adventure 3D: Digimon Grandprix!

– Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

– Digimon Adventure tri. – serie di 6 movie

Manga

– Digimon Adventure (suddiviso in varie saghe)

Videogames

– Digimon Story: Cyber Sleuth

LINK relativi all’opera

Materiale su “Digimon” presente sul sito:

Altre opere di Tetsuya Endo presenti sul sito:

Saiyuki Reload serie tv, anime

Saiyuki Reload Gunlock serie tv, anime

RECENSIONI