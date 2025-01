anime – DIGIMON MONSTER X-EVOLUTION – di Hiroyuki Kakudou

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Digital Monster X-Evolution

Titolo internazionale: Digital Monster X-Evolution – Digital Monster X-Evolution: 13 Royal Knights

Genere: film d’animazione – azione, avventura, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Durata: 80 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2005

Tratto: storia inedita

8° film animato del franchise Digimon – l’unico film in CGI a non essere basato su una serie tv Digimon

Director: Hiroyuki Kakudou

Series Composition, Script: Kazunori Ito, Miu Kawasaki

Cgi Director: Tony Tang

Music: Takehiko Gokita

Studios: Toei Animation

In Italia: inedito

Sigle

Ending Theme

“Mirai he Ikiru” by Takehiko Gokita

TRAMA

Il Mondo Digitale sta diventando così sovrappopolato che il super computer Yggdrasill, che dovrebbe governarlo, non riesce più a gestirlo. La sua soluzione è il Progetto Ark: spazzare via la maggior parte degli abitanti con il Programma X. Yggdrasill sceglie una percentuale molto piccola di digimon da spostare in un nuovo Mondo Digitale e poi procede a distruggere quello vecchio.

Ma alcuni Digimon che non sono stati scelti sopravvivono, e si spostano nel nuovo mondo con un dono raro noto come Anticorpo X: che cambia il loro aspetto e li rende più potenti, rendendoli allo stesso tempo immuni al Programma X.

Non più in controllo, Yggdrasill usa i Cavalieri Reali per distruggere questi X-Digimon, che sono emarginati nel nuovo Mondo Digitale.

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore

Minami Takayama – Dorumon

Chika Sakamoto – Wargreymon X

Hideyuki Tanaka – Omegamon

Masako Nozawa – Dukemon

Miwa Matsumoto – Tokomo

OPERE RELATIVE

Anime, serie tv

1 – Digimon Adventure – opera capostipite

2 – Digimon Adventure 02

3 – Digimon Tamers

4 – Digimon Frontier

5 – Digimon Savers

6 – Digimon Fusion Battles

7 – Digimon Universe: App Monsters

8 – Digimon Adventure (2020) – reboot della 1 serie tv

9 – Digimon Ghost Game

Anime, film d’animazione

1- Digimon Adventure Movie

2- Digimon Adventure: Bokura no War Game!

3- Digimon Adventure 02: Digimon Hurricane Jouriku!!

– Digimon il film – movie creato in Usa con sequenze tratte dai prime tre film giapponesi

4- Digimon Adventure 02: Diablomon no Gyakushu

5- Digimon Tamers: Bokensha-tachi no Tatakai

6- Digimon Tamers: Bousou Digimon Tokkyuu

7- Digimon Frontier: Kodai Digimon Fukkatsu!!

9- Digimon Savers The Movie

10- Digimon Savers 3D – Digital World kiki ippatsu!

11- Digimon Adventure 3D: Digimon Grandprix!

12- Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

13- Digimon Adventure 02: The Beginning

– Digimon Adventure tri. – serie di 6 movie

Manga

– Digimon Adventure (suddiviso in varie saghe)

Videogames

– Digimon Story: Cyber Sleuth

