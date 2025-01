anime – DIGIMON ADVENTURE 02 THE BEGINNING – di Tomohisa Taguchi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Digimon Adventure 02: The Beginning – (デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING)

Titolo internazionale: Digimon Adventure 02: The Beginning

Genere: film d’animazione – azione, avventura, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Durata: 80 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2023

Tratto: storia inedita

13° film animato del franchise Digimon – sequel del precedente lungometraggio “Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna”.

Director: Tomohisa Taguchi

Script: Akatsuki Yamatoya

Music: Harumi Fuuki

Character Design: Katsuyoshi Nakatsuru

Studios: Toei Animation, Yumeta Company

In Italia: inedito

Sigle

Opening Theme:

“Target ~Akai Shougeki~” by Kōji Wada

Ending Theme:

“Various Colors” by AiM

TRAMA

Due anni dopo la scomparsa dei Digimon dei digiprescelti ormai cresciuti, fa la sua comparsa Ukkomon e vuole che ognuno… abbia il suo partner Digimon?

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore

Arthur Lounsbery – Ken Ichijōji

Ayaka Asai – Miyako Inoue

Fukujūrō Katayama – Daisuke Motomiya

Junko Noda – V-Mon

Junya Enoki – Takeru Takaishi

Kōichi Tōchika – Hawkmon

M.A.O – Hikari Yagami

Megumi Urawa – Armadimon

Miwa Matsumoto – Patamon

Naozumi Takahashi – Wormmon

Yoshitaka Yamaya – Iori Hida

Yuka Tokumitsu – Tailmon

OPERE RELATIVE

Anime, serie tv

1 – Digimon Adventure – opera capostipite

2 – Digimon Adventure 02

3 – Digimon Tamers

4 – Digimon Frontier

5 – Digimon Savers

6 – Digimon Fusion Battles

7 – Digimon Universe: App Monsters

8 – Digimon Adventure (2020) – reboot della 1 serie tv

9 – Digimon Ghost Game

Anime, film d’animazione

1- Digimon Adventure Movie

2- Digimon Adventure: Bokura no War Game!

3- Digimon Adventure 02: Digimon Hurricane Jouriku!!

– Digimon il film – movie creato in Usa con sequenze tratte dai prime tre film giapponesi

4- Digimon Adventure 02: Diablomon no Gyakushu

5- Digimon Tamers: Bokensha-tachi no Tatakai

6- Digimon Tamers: Bousou Digimon Tokkyuu

7- Digimon Frontier: Kodai Digimon Fukkatsu!!

8- Digital Monster X-Evolution

9- Digimon Savers The Movie

10- Digimon Savers 3D

11- Digimon Adventure 3D

12- Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

– Digimon Adventure tri. – serie di 6 movie

Manga

– Digimon Adventure (suddiviso in varie saghe)

Videogames

– Digimon Story: Cyber Sleuth

RECENSIONI