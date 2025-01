anime – ARKNIGHTS – di Yuki Watanabe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Arknights: Reimei Zensou – (アークナイツ【黎明前)

Titolo internazionale: Arknights Animation: Prelude to Dawn

Genere: serie tv – azione, fantascienza, drammatico, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 8 (concluso)

Anno di uscita: 2022

Paesi: Cina, Giappone

Trasmissione: sabato alle 01:23 (JST)

Tratto: primo adattamento animato basato sul franchise dei videogioco Arknights.

Director: Yuki Watanabe

Script: Aki Mizuki

Character design: Aya Takafuji

Music: Yuki Hayashi

Studios: Yostar Pictures

Titolo in Italia: Arknights

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Alive” by ReoNa

Ending Theme:

“BE ME” by Doul

Trailer



TRAMA

“Terra”, dove i disastri naturali hanno portato alla scoperta dell’Originium, un minerale potente che ha rivoluzionato la tecnologia; ma ha anche causato la diffusione di una malattia terribile chiamata oripatia.

DOPPIATORI

Tomoyo Kurosawa – Amiya

Yuki Kaida – Doctor

OPERE RELATIVE

Anime

– Arknights: Touin Kiro – serie tv

