anime – GRANBELM – di Masaharu Watanabe

Titolo originale: Granbelm – (グランベルム)

Titolo internazionale: Granbelm

Genere: serie tv – azione, fantasy, magia, mecha

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Tratto: storia originale

Director: Masaharu Watanabe

Series Composition: Jukki Hanada

Script: Jukki Hanada

Character design: Kei Imanaka

Music: Kenichiro Suehiro

Studios: Nexus

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Granbelm

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Tsuki o Ou Mayonaka” by Eir Aoi

Ending

“Negai” by Uru

Trailer



TRAMA

In una notte di luna piena, la studentessa Mangetsu Kohinata sente delle voci che la chiamano, e poi viene trasportata in un mondo parallelo, Granbelm.

Qua scopre che lei, ed altre ragazze in grado di usare la magia, sono convocate lì una volta al mese per combattere tra di loro. Possono farlo solo usando dei robottoni magici, manovrati da loro con dei fili (come dei burattini).

Alla fine ne resterà una sola, che vincerà il premio finale; ma alcune delle maghe sono spinte anche da motivi personali, come il risentimento verso altre partecipanti.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Miyuri Shimabukuro – Mangetsu Kohinata

Atsumi Tanezaki – Shingetsu Ernesta Fukami

Aoi Yūki – Suishō Hakamada

Chinatsu Akasaki – Rosa

Hikaru Akao – Kibō Kohinata

Juri Kimura – Nana Rin

Manaka Iwami – Kuon Tsuchimikado

Marika Kōno – Claire Fugo

Nozomi Kasuga – Mimi Rin

Yōko Hikasa – Anna Fugo

Yukari Tamura – Shisui Tsuchimikado

Yumi Uchiyama – Sasha

Yurika Kubo – Nene Rin

RECENSIONI

