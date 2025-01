anime – LEE’S DETECTIVE AGENCY: A Day in Lungmen – di Jeremy

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Li Shi Zhentan Shiwusuo: A Day in Lungmen – (鲤氏侦探事务所)

Titolo internazionale: Lee’s Detective Agency: A Day in Lungmen

Genere: serie tv – poliziesco, azione, commedia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 (concluso) + 2 special

Anno di uscita in Giappone: 2022

Paesi: Giappone, Cina

Tratto: serie basata sulla serie di videogiochi “Arknights”

Director: Jeremy

Studios: Gravity Well

Titolo in Italia: Lee’s Detective Agency: A Day in Lungmen

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“A Day in Lungmen” by Damien Banzigou

Ending:

“Home Service” by Damien Banzigou

TRAMA

Il giovane detective Lee vive con Aak, Hung e Waai Fu nei vicoli bui di Lungmen City. È il capo dell’agenzia, ed è un detective astuto e calmo, sempre pronto a risolvere i misteri più intricati.

DOPPIATORI

Lee – Miki Shinichiro

Aak – Sanpei Yuuko

Hung – Hino Satoshi

Waai Fu – Kobayashi Yuu

OPERE RELATIVE

Anime

1 – Arknights – serie tv

2 – Arknights: Perish in Frost – serie tv

3 – Arknights: Rise from Ember – serie tv (annunciata)

