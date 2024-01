anime – MR. VILLAIN’S DAY OFF – di Yoshinori Odaka

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Kyuujitsu no Warumono-san – (休日のわるものさん)

Titolo internazionale: Mr. Villain’s Day Off

Genere: serie tv – commedia, soprannaturale

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: 09 Gennaio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: lunedì alle 01:35 (JST)

Tratto: manga di Yuu Morikawa.

Director: Yoshinori Odaka

Series Composition: Midori Gotou

Character design: Tomomi Shimazaki

Music: Nobuaki Nobusawa

Studios: SynergySP, Shin-Ei Animation

Titolo in Italia: Mr. Villain’s Day Off

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Yuuho” by Ivudot

Ending

“Kyuusoku Juuden” by GLASGOW

Trailer



TRAMA

Anche il generale di un’organizzazione malvagia ha bisogno delle ferie. Libero di poter visitare zoo e rilassarsi in compagnia dei panda o mangiare un nuovo gelato del minimarket, senza essere disturbato dai ranger.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Shintarō Asanuma – Warumono-san (Generale)

Ai Kakuma – Shinonome Pink

Hibiku Yamamura – Reimei Green

Hiiro Ishib-hi – Akatsuki Red

Sōma Saitō – Rooney

Takuya Eguchi – Soten Blue

Yūichi Nakamura – Trigger

Yuichiro Umehara – Yoiyami Black

LINK relativi all’opera

Altre opere di Yoshinori Odaka presenti sul sito:

Bem (2019) serie tv, anime

RECENSIONI