anime – ARKNIGHTS: PERISH IN FROST – di Yuki Watanabe

SCHEDA

Titolo originale: Arknights: Touin Kiro – (アークナイツ)

Titolo internazionale: Arknights: Perish in Frost

Genere: serie tv – fantascienza, azione, drammatico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 8 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2023

Paesi: Giappone, Cina

Tratto: 2° serie basata sulla serie di videogiochi “Arknights”

Director: Yuki Watanabe

Script: Aki Mizuki

Music: Yuki Hayashi

Director of Photography: Kōhei Tanada

Studios: Yostar Pictures

Titolo in Italia: Arknights: Perish in Frost

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“ACHE in PULSE” by MYTH & ROID

Ending:

1: “R.I.P.” by ReoNa (eps 1-7)

2: “Fleeting Wish” by Ayahi Takagaki (ep 8)

TRAMA

Amiya e il Dottore di Rhodes Island combattono la Reunion, un gruppo ribelle che minaccia la città di Lungmen, dopo aver devastato Chernobog.

DOPPIATORI

Tomoyo Kurosawa – Amiya

Yuki Kaida – Doctor

OPERE RELATIVE

Anime

1 – Arknights – serie tv – prequel

3 – Arknights: Rise from Ember – serie tv (annunciata) – sequel

– Lee’s Detective Agency: A Day in Lungmen – serie tv spinoff

