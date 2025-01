videogames – CAT FANTASY: Isekai Adventure

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Cat Fantasy: Isekai Adventure

Titolo internazionale: Cat Fantasy: Isekai Adventure

Genere: app – azione, RPG, fantasy, cyberpunk, mistero

Piattaforma: PlayStation 5, Android, Microsoft Windows, iOS

Anno di uscita: 2024

Paese: Cina

Classificazione PEGI: + 12.

Sviluppatore: Fundoll Global Limited

Publisherse: Elex

Titolo in Italia: Cat Fantasy: Isekai Adventure

Anno di pubblicazione in Italia: 2024

Lingua: inglese con sottotitoli in italiano

Trailer



TRAMA

In un mondo cyberpunk, i gatti si trasformano in ragazze anime super carine. Tu sei l’Ispettore, e guidi queste combattenti gatto per risolvere misteri e salvare il mondo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI