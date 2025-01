videogames – ARKNIGHTS

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Arknights – (明日方舟)

Titolo internazionale: Arknights

Genere: app – strategia, distopia, post-apocalittico

Piattaforma: PlayStation 5, Android, Microsoft Windows, iOS

Anno di uscita: 2020

Paese: Cina

Classificazione PEGI: + 12.

Sito ufficiale.

Sviluppatore: Studio Montagne e Hypergryph

Publisherse: Studio Montagne e Hypergryph

Titolo in Italia: Arknights

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Lingua: inglese con sottotitoli in italiano

Trailer



TRAMA

In un mondo post-apocalittico chiamato “Terra” ci sono numerosi disastri naturali, noti come “Catastrofi”, che hanno portato alla scoperta di un minerale chiamato “Originium”. Questo minerale non solo permette l’uso della magia, ma infetta anche le persone con una malattia chiamata “oripatia”.

Tu sei “il Dottore”, hai perso la memoria eppure guidi la Rhodes Island Pharmaceuticals. Questa organizzazione non è solo una compagnia farmaceutica, ma ha anche una squadra militare per combattere il movimento “Reunion”, un gruppo di infetti che cerca vendetta contro il governo.

OPERE RELATIVE

Anime

1 – Arknights – serie tv

2 – Arknights: Perish in Frost – serie tv

3 – Arknights: Rise from Ember – serie tv (annunciata)

– Lee’s Detective Agency: A Day in Lungmen – serie tv spinoff

