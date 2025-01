videogames – ARKNIGHTS: ENDFIELD

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Arknights: Endfield

Titolo internazionale: Arknights: Endfield

Genere: app – strategia, fantascienza, post-apocalittico

Piattaforma: PlayStation 5, Android, iOS, Microsoft Windows

Anno di uscita: 2025 (ora in beta, uscita ufficiale prevista ad Agosto)

Paese: Cina

Classificazione PEGI: + 12.

Sviluppatore: Studio Montagne e Hypergryph

Publisherse: Studio Montagne e Hypergryph

Titolo in Italia: Arknights: Endfield

Anno di pubblicazione in Italia: 2025 (annunciato)

Lingua: inglese con sottotitoli in italiano

TRAMA

Talos-II, un pianeta di frontiera pieno di misteri e pericoli. Tu sei l’“Endministrator” del Protocol Field Recovery Department, e il tuo compito è proteggere un enorme reattore di Originium e preservare la civiltà.

OPERE RELATIVE

Videogames

– Arknights – opera capostipite

Anime

1 – Arknights – serie tv

2 – Arknights: Perish in Frost – serie tv

3 – Arknights: Rise from Ember – serie tv (annunciata)

– Lee’s Detective Agency: A Day in Lungmen – serie tv spinoff

