videogames – HONKAI: STAR RAIL

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Honkai: Star Rail

Genere: videogames/app – azione, avventura, GDR, fantasy, fantascienza

Disponibile su: PlayStation 5, Android, GeForce Now, iOS, Microsoft Windows

Anno di uscita: 2023

Paese: Cina

Classificazione PEGI: +13 anni

Sito ufficiale.

Sviluppatore: miHoYo

Publisherse: miHoYo

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Lingua: inglese con sottotitoli in italiano

TRAMA

In un universo fantascientifico il protagonista, il Trailblazer, si risveglia senza memoria su una stazione spaziale e scopre di ospitare uno Stellaron, un’entità cosmica potente. Unendosi a un gruppo di avventurieri, viaggia attraverso vari mondi a bordo dell’Astral Express, affrontando sfide e scoprendo misteri lungo il cammino.

Informazioni utili: candidato al The Game Award al miglior gioco mobile. Quarto gioco della serie Honkai.

OPERE RELATIVE

Videogames

– Houkai Gakuen

– Houkai Gakuen 2

– Honkai Impact 3rd

