light novel – TEOGONIA – di Tsukasa Tanimai

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Teogonia – Shintouki – 神統記(テオゴニア)

Titolo internazionale: Teogonia

Autore: scritta da Tsukasa Tanimai e illustrata da Kouichiro Kawano

Genere: avventura, azione, fantasy – light novel

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2018 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Shufu to Seikatsusha

Volumi: 3 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

“Terra di Confine”: dopo un grave infortunio, Kai recupera i ricordi della sua vita passata, il che lo spinge a sfidare le ingiuste regole del suo mondo.

La trama è ricca di azione, magia e mistero, e segue la crescita personale e le battaglie epiche di Kai mentre cerca di proteggere il suo villaggio dalle creature semi-umane.

COPERTINE e IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Teogonia

Anime

– Teogonia – serie tv

RECENSIONI