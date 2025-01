anime – THE EMINENCE IN SHADOW 2 – di Kazuya Nakanishi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 2 – (陰の実力者になりたくて! 2nd Season)

Titolo internazionale: The Eminence in Shadow Season 2

Genere: serie tv – azione, fantasy, isekai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2023

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: mercoledì alle 22:30 (JST)

Tratto: serie di Light novel (romanzi).

Director: Kazuya Nakanishi

Series Composition: Kanichi Katou

Script: Kanichi Katou

Character design: Makoto Iino

Music: Kenichiro Suehiro

Studios: Nexus

Titolo in Italia: The Eminence in Shadow – Un giorno sarò l’eminenza grigia

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video (canale Anime Generation) doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening Theme:

“grayscale dominator” by OxT

Ending Theme:

1: “Polaris in the Night” by Lambda (CV: Ikumi Hasegawa) (eps 2, 10)

2: “Polaris in the Night” by Nu (CV: Maaya Uchida) (eps 3, 6)

3: “Polaris in the Night” by Kai (CV: Mayu Minami) (eps 4, 9)

4: “Polaris in the Night” by Omega (CV: Ryōko Maekawa) (eps 5, 11)

5: “Everything is Changing” by Mayu Maeshima (ep 7)

6: “Darling in the Night” by Shichikage (ep 8)

7: “HIGHEST” by OxT (ep 12)

TRAMA

“La frenesia è incominciata. La luna è rossa. Il tempo rimanente scarseggia. Il momento del risveglio è prossimo”

Cid, affamato di nuove ricchezze, segue sua sorella Claire nella caccia ai vampiri.

Durante un attacco dei mostri i due si separano e Claire, temendo che il debole fratello possa essere stato catturato da quelle creature, si allea con Mary, una cacciatrice di vampiri. Insieme si dirigono verso la loro base dove Crimson, sfruttando il potere che la luna rossa ha sui vampiri, cercherà di risvegliare la sua regina Elisabeth, una progenitrice.

Intanto Cid gira indisturbato per la città nei panni di Shadow, per riempirsi le tasche e fare gloriosi ingressi degni del protagonista.

La “Città senza Legge” sarà un ottimo palcoscenico per la nuova avventura di Shadow e della sua organizzazione.

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Massimo Di Benedetto

Traduzione: Ruben Baita

Dialoghi: Giovanna Falletti, Lydia Corbelli

Doppiatori italiani

Ezio Vivolo – Cid Kagenou/Shadow

Chiara Francese – Iris Midgar

Martina Felli – Alexia Midgar

Deborah Morese – Zeta

Elisa Giorgio – Gamma

Federica Simonelli – Alfa

Giorgia Carnevale – Rose Oriana

Giulia Bersani – Epsilon

Giulia Maniglio – Sherry Barnett

Giuseppe Palasciano – Spil Ungone

Jolanda Granato – Nu

Katia Sorrentino – Delta

Laura Cherubelli – Beta

Marcello Gobbi – Pa Tata

Martina Tamburello – Claire Kageno

OPERE RELATIVE

Light novel

– Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! – opera capostipite

Anime

– The Eminence in Shadow – serie tv – prequel

Manga

– The Eminence in Shadow

