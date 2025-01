anime – ZENSHU – di Mitsue Yamazaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Zenshuu. – (全修。)

Titolo internazionale: Zenshu

Genere: serie tv – azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2025 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: domenica alle 23:45 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Mitsue Yamazaki

Series Composition: Kimiko Ueno

Script: Kimiko Ueno

Character design: Kayoko Ishikawa

Music: Yukari Hashimoto

Studios: Mappa

Titolo in Italia: Zenshu

Anno di pubblicazione in Italia: 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Zen” by BAND-MAID

Ending Theme:

“Tada, Kimi no Mama de” by Sou

Trailer



TRAMA

Natsuko Hirose, grazie al successo della sua prima opera, viene riconosciuta come regista geniale. Il suo prossimo progetto è una commedia romantica, ma Hirose non avendo esperienza in amore non sa nemmeno da dove iniziare.

Mentre tenta di lavorare sul nuovo storyboard ha un malore, e si risveglia all’interno della sua opera preferita, incontrando i suoi amati eroi e scoprendo nuovi poteri che le permetteranno di cambiare la storia.

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Mosè Singh

Dialoghi: Anais Pain

Dubbing: VSI Italia

Doppiatori italiani

Martina Tamburello – Natsuko Hirose

Mattia Bressan – Luke Braveheart

Davide Fumagalli – QJ

Giulia Maniglio – Unio

Katia Sorrentino – Memerun

Diego Baldoin – Sindaco

Lorella De Luca – Baobab

Sabrina Bonfitto – Reggetta

Doppiatori giapponesi

Anna Nagase – Natsuko Hirose

Akio Suyama – QJ

Kazuki Ura – Luke Braveheart

Minori Suzuki – Memerun

Rie Kugimiya – Unio

