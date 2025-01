anime – IL MONOLOGO DELLA SPEZIALE 2 – di Akinori Fudesaka

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Kusuriya no Hitorigoto 2 – ( 薬屋のひとりごと 第2期)

Titolo internazionale: The Apothecary Diaries 2

Genere: serie tv – mistero, storico, giallo, medicina

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 (in corso) – previsti 24

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2025

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: venerdì alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga “I diari della speziale“, a sua volta tratto dalla light novel “Il monologo della speziale“.

Director: Akinori Fudesaka

Chief Director: Norihiro Naganuma

Series Composition: Norihiro Naganuma

Script: Hitomi Ogawa, Misuzu Chiba, Yūko Kakihara

Character design: Yukiko Nakatani

Music: Arisa Okehazama, Kevin Penkin, Satoru Kousaki

Studios: OLM, TOHO animation STUDIO

Titolo in Italia: Il monologo della speziale – 2 Stagione

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2025

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita e anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme

“Hyakka Ryouran” by Lilas Ikuta

Ending Theme

“Shiawase no Recipe” by Dai Hirai

Trailer



TRAMA

La vita nella corte interna si anima. Le dame si appassionano ai romanzi e iniziano a desiderare di imparare a leggere e scrivere, carovane lussureggianti fanno il loro ingresso fra le mura, e un tenero gattino attirerà le attenzioni della principessa.

Nuovi enigmi e nuove amicizie per Maomao nella nuova stagione!

(Volumi 3/4 della light novel)

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Debora Magnaghi

Traduzione: Andrea Prodomo

Dialoghi: Francesca Tretto, Laura Cherubelli

Doppiatori italiani

Luna Fogu – Maomao

Andrea Oldani – Renshi

Chiara Francese – Hongniang

Chiara Leoncini – Ailan

Elena Mancuso – Pairin

Federica Simonelli – Lihua

Gaia Chiaro – Xiaolan

Giorgio Bonino – Guen

Giulia Maniglio – Yinghua

Ilaria Silvestri – Yuye

Mario Scarabelli – Luomen

Patrizio Prata – Gaoshun

Valentina Pallavicino – Guiyuan

Rossana Bassani – Madam

Doppiatori giapponesi

Aoi Yūki – Maomao

Takeo Ōtsuka – Renshi

Ami Koshimizu – Pairin

Atsumi Tanezaki – Gyokuyō

Hina Kino – Lishu

Hiroki Nanami – Joka

Hiroshi Yanaka – Luomen

Katsuyuki Konishi – Gaoshun

Kenji Akabane – Lihaku

Megumi Han – Meimei

