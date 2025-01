anime – SOLO LEVELING 2 – di Shunsuke Nakashige

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Ore dake Level Up na Ken Season 2: Arise from the Shadow – Solo Leveling 2 – (俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-)

Titolo internazionale: Solo Leveling 2

Genere: serie tv – avventura, azione, drammatico, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2025

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)

Tratto: dal manhwa “Solo Leveling” di Dubu, a sua volta tratto dalla serie di romanzi “Solo Leveling” di Chugong.

Director: Shunsuke Nakashige

Series Composition: Noboru Kimura

Script: Fūka Ishii, Noboru Kimura, Shingo Irie

Character design: Tomoko Sudo

Music: Hiroyuki Sawano

Studios: A-1 Pictures

Titolo in Italia: Solo Leveling 2

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sia doppiato in italiano che sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle

Opening Theme:

“ReawakeR” by LiSA feat. Felix of Stray Kids

Ending Theme:

“UN-APEX” by TK from Ling Tosite Sigure

Trailer



TRAMA

Jin-woo invita Song-Yi, una ex compagna di classe della sorella, in un gate per convincerla che la vita da cacciatore per un rango E è troppo pericolosa.

Purtroppo la situazione diventa critica dopo che il portale cambia di rango, impedendo al gruppo di lasciare il gate a meno che il boss non venga sconfitto, mentre all esterno nuovi pericoli attendono Jin-Woo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

STAFF ITALIANO

– Edizione Italiana: VSI Italia

– Direzione: Gianluca Crisafi

– Adattamento: Anania Amoroso

– Registrazione: Tonino Politanò

– Mix: Francesco Persia

CAST ITALIANO

– Sung Junwoo: Federico Campaiola

– Lee Joohee: Marta Filippi

– Go Gunhee: Fabrizio Pucci

– Kim Sangshik: Pietro Ramacciato

– Song Chiyul: Davide Lepore

– Park Beomshik: Gabriele Linari

– Eunseok: Matteo Garofalo

– Cho Myung: Guido Gelardi

– Choi Jong-in: Claudio Marsicola

– Kim Guhyun: Marco Barbato

– Woo Jinchul: Gabriele Vender

– Ahn Yujung: Francesca Canino

– Kang Jeongho: Emanuele Durante

– Beak Yoonho: Riccardo Scarafoni

– Jin-ho Yoon: Stefano Broccoletti

OPERE RELATIVE

Romanzi

– Solo Leveling – opera capostipite

– Solo Leveling Ragnarok

Manhwa

– Solo Leveling

– Solo Leveling Ragnarok

Anime

– Solo Leveling – serie tv – prequel

Videogames

– Solo Leveling: Arise

Live Action

– Solo Leveling – drama

RECENSIONI