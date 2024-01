anime – SOLO LEVELING – di Shunsuke Nakashige

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Ore dake Level Up na Ken – Solo Leveling – (俺だけレベルアップな件)

Titolo internazionale: Solo Leveling

Genere: serie tv – avventura, azione, drammatico, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone:

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)

Tratto: dal manhwa “Solo Leveling” di Dubu, a sua volta tratto dalla serie di romanzi “Solo Leveling” di Chugong.

Director: Shunsuke Nakashige

Series Composition: Noboru Kimura

Script: Fūka Ishii, Noboru Kimura, Shingo Irie

Character design: Tomoko Sudo

Music: Hiroyuki Sawano

Studios: A-1 Pictures

Titolo in Italia: Solo Leveling

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sia doppiato in italiano che sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“LEveL” by SawanoHiroyuki[nZk]:TOMORROW X TOGETHER

Ending

“request” by krage

Trailer



TRAMA

È passato più di un decennio dall’apparizione improvvisa dei “portali”, dungeon che hanno collegato il nostro mondo con una dimensione diversa, riversando però sulle strade dei mostri. Contemporaneamente ad alcune persone si sono risvegliati poteri magici, così hanno assunto il ruolo di “cacciatori”.

Al giorno oggi i cacciatori sono tanti, uccidono le bestie per soldi e gloria, e sono rigidamente suddivisi in classi da S a E in base alle abilità, e non c’è nessun modo per poter cambiare la propria classificazione. Non importa cosa fai o quanto ti alleni, semplicemente non c’è modo di rendere il tuo potere più forte.

Jinwoo, classificato E, è determinato a diventare un avventuriero per provvedere alla sua famiglia, nonostante le enormi difficoltà che incontra sempre nei dungeon. Ma un incarico semplice si trasformerà per lui e i compagni in qualcosa di molto drammatico…

DOPPIATORI

STAFF ITALIANO

– Edizione Italiana: VSI Italia

– Direzione: Gianluca Crisafi

– Adattamento: Anania Amoroso

– Registrazione: Tonino Politanò

– Mix: Francesco Persia

CAST ITALIANO

– Sung Junwoo: Federico Campaiola

– Lee Joohee: Marta Filippi

– Go Gunhee: Fabrizio Pucci

– Kim Sangshik: Pietro Ramacciato

– Song Chiyul: Davide Lepore

– Park Beomshik: Gabriele Linari

– Eunseok: Matteo Garofalo

– Cho Myung: Guido Gelardi

– Choi Jong-in: Claudio Marsicola

– Kim Guhyun: Marco Barbato

– Woo Jinchul: Gabriele Vender

– Ahn Yujung: Francesca Canino

– Kang Jeongho: Emanuele Durante

– Beak Yoonho: Riccardo Scarafoni

– Jin-ho Yoon: Stefano Broccoletti

OPERE RELATIVE

Romanzi

– Solo Leveling – opera capostipite

Manhwa

– Solo Leveling

RECENSIONI