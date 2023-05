anime – FANTASIA SANGO: REALM OF LEGENDS (Gensou Sangokushi: Tengen Reishinki) – di Shunsuke Machitani

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Gensou Sangokushi: Tengen Reishinki – (幻想三國誌 -天元霊心記-)

Titolo internazionale: Fantasia Sango – Realm of Legends

Genere: serie tv – storico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio – Marzo 2022

Rete tv giapponese: At-X

Tratto: da una serie di videogames.

Director: Shunsuke Machitani

Series Composition: Masashi Suzuki

Character design: CSPG, Tetsutaro Yui

Music: Tsutomu Tagashira

Studios: GEEKTOYS

Titolo in Italia: Fantasia Sango – Realm of Legends

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

TRAMA

Il periodo dei Tre Regni Combattenti rappresenta 60 anni di lotte fra vari signori (dal 220 al 280 A.C.), aventi diritto di successione al trono cinese. E’ un periodo storico molto amato da fumetti/cartoni/videogiochi.

Questo anime riprende la vicenda in chiave soprannaturale, con le continue lotte interne che hanno dato vita a demoni chiamati Wangliang, che nascono e si nutrono dei sentimenti negativi delle persone (paura, rabbia, disperazione…). Allora alcuni eroi semi-divini uniscono le loro forze per ripristinare l’ordine.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Hisako Kanemoto – Shorei

Kensho Ono – Oki

Mai Nakahara as Shunkyō

Makoto Furukawa – Teiken

Jun Fukushima – Aixin Chatong

Sayaka Ohara – Luozhi-nu

RECENSIONI