anime – RIFLE IS BEAUTIFUL (Chidori RSC) – di Masanori Takahashi

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Rifle Is Beautiful – (ライフル・イズ・ビューティフル)

Titolo internazionale: Rifle Is Beautiful – Chidori RSC

Genere: serie tv – commedia, scolastico, sportivo

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2019

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione:

Tratto: dal manga di Salmiakki.

Director: Masanori Takahashi

Series Composition: Tatsuya Takahashi

Script: Kurasumi Sunayama (6 episodes) Tatsuya Takahashi (6 episodes)

Character design: Ken Mukaigawara

Music: Satoshi Hōno

Studios: Studio 3Hz

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Let’s go! Rifling 4!!!!” by Rifling 4

Ending

“Yūyake Friends” by Rifling 4

Trailer



TRAMA

Hikari Kokura si iscrive al liceo Chidori solo perchè ha un club di tiro con la carabina, ma scopre che è stato sciolto! Per riaprirlo deve trovare altri tre potenziali membri, per fortuna tra gli studenti del primo anno riconosce delle ragazze che aveva incontrato ad una competizione sportiva alle scuole medie.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Akane Kumada – Izimi Shibusawa

Anna Yamaki – Yukio Igarashi

Machico – Hikari Kokura

Saki Minami – Erika Meinohama

LINK relativi all’opera

Altre opere di Masanori Takahashi presenti sul sito:

Inou Battle wa Nichijou-kei no Naka de serie tv, anime

RECENSIONI