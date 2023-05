anime – HI SCORE GIRL – di Yoshiki Yamakawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Hi Score Girl

Titolo internazionale: High Score Girl

Genere: serie tv – commedia, gioco, scolastico, romantico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (conclusa)

Anno di uscita in Giappone: Estate 2018 – Autunno 2019

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: manga di Rensuke Oshikiri.

Director: Yoshiki Yamakawa

Character design: Mitsuru Kuwabata

Music: Yooko Shimomura

Studios: J.C.Staff

Titolo in Italia: Hi Score Girl

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle:

Opening

“New Stranger” by sora tob sakana

Ending

“Hōkago Distraction” by Etsuko Yakushimaru

TRAMA

Ambientato negli anni 90 (tra il 1991 fino al 1996), il protagonista è Haruo Yaguchi, un ragazzino di sesta elementare, completamente svogliato nello studio. Il suo unico interesse sono i videogiochi. Infatti, dopo la scuola, non fa altro che rintanarsi nella sala giochi a giocare a soprattutto a Street Fighter II, appena uscito in quell’anno (1991). Piano piano diventa un campione, ma un giorno viene sfidato da un giocatore misterioso, che utilizza Zangief, e che lo sconfigge al primo round. Quando scopre che si tratta di Akira Oono, una sua compagna di classe erede di una ricca famiglia, la sconfigge nei due round successivi scatenando così l’ira della ragazzina. Tuttavia, dopo quell’incontro-scontro, i due continueranno a incontrarsi in salagiochi, facendolo diventare una sorta di rifugio personale per entrambi, trasformando il loro rapporto prima in semplice amicizia e poi qualcosa di più.

DOPPIATORI

Doppiaggio: SDI Media Italy

Doppiatori italiani

Manuel Meli – Haruo Yaguchi

Roisin Nicosia – Akira Ono

Benedetta Ponticelli – Koharu Hidaka

Francesco Falco – Kotaro Miyao

Matteo Liofredi – Genta Doi

Antonino Saccone – Guile

Barbara Sacchelli – Reiko Tono

Laura Facchin – Moemi Gouda

Serena Sigismondo – Chihiro Onizuca

Valeria Vidali – Namie Yaguchi

Doppiatori giapponesi

Kōhei Am-aki – Haruo Yaguchi

Sayumi Suzushiro – Akira Ono

Daiki Yam-hita – Genta Doi

Kazuyuki Okitsu – Kōtarō Miyao

Yūki Hirose – Koharu Hidaka

OPERE RELATIVE

Manga

– High Score Girl

Anime

– High Score Girl: Extra Stage – oav

