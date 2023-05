anime – YUUSHA, YAMEMASU (I’m Quitting Heroing) – di Hisashi Ishii

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Yuusha, Yamemasu – (勇者、辞めます)

Titolo internazionale: I’m Quitting Heroing

Genere: serie tv – avventura, azione, commedia, ecchi, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Aprile – Giugno 2022

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: martedì alle 22:30 (JST)

Tratto: da una serie di Light Novel.

Director: Hisashi Ishii

Series Composition: Shigeru Murakoshi

Script: Hiroko Fukuda (eps 3, 6, 9) Kazuaki Kaneda (eps 4, 7, 10) Shigeru Murakoshi (6 episodes

Character design: Yuki Nakano

Music: Kohei Munemoto

Studios: EMT Squared

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Broken Identity” by Minori Suzuki

Ending

1- “Growing” by Nao Tōyama (eps 1-7)

2- “de messiah” by Nao Tōyama (eps 8-11)

Trailer



TRAMA

Dopo aver sconfitto quasi tutto da solo l’esercito della Regina dei Demoni Echidna, Leo si aspetterebbe di essere diventato un eroe… invece è talmente temuto per i suoi poteri, da essere esiliato dal regno degli umani.

Senza casa e solo, Leo decide di vendicarsi e cambiare schieramento, combattendo invece per i demoni! Si presenta così al cospetto di Echidna per diventare un suo generale, ma convincere lei e i mostri sarà piuttosto difficile…

DOPPIATORI

Kensho Ono – Leo Demonheart

Hitomi Ohwada – Lily

Kaede Hondo – Echidna

Minori Suzuki – Dianette

Misato Matsuoka – Jerietta

Shizuka Itou – Steiner

Tetsu Inada – Edvard

Yumi Uchiyama – Mernes

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Yuusha, Yamemasu: Tsugi no Shokuba wa Maoujou

Anime

– Yuusha, Yamemasu: Kenshuu Ryokou wa Mokuteki wo Miushinau na – oav

Manga

– Yuusha, Yamemasu

