anime – HORIMIYA – di Masashi Ishihama

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Horimiya – (ホリミヤ)

Titolo internazionale: Horimiya

Genere: serie tv – commedia, sentimentale, scolastico, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2021

Rete tv giapponese:

Trasmissione:

Tratto: dal manga “Horimiya” di Hero e Daisuke Hagiwara.

Director: Masashi Ishihama

Series Composition: Takao Yoshioka

Script: Chiaki Nagai (5 episodes) Sawako Hirabayashi (eps 5, 8, 10) Takao Yoshioka (5 episodes)

Character design: Haruko Iizuka

Music: Masaru Yokoyama

Studios: CloverWorks

Titolo in Italia: Horimiya

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Iro Kousui” by Yoh Kamiyama

Ending Theme:

“Yakusoku” by Friends

Trailer



TRAMA

Hori Kyoko è una liceale intelligente, alla moda e popolare. Miyamura Izumi è un ragazzo tranquillo e studioso, il “secchione” della classe. Ma quando Miyamura aiuta il fratellino di Hori e lo riporta a casa, i due compagni scoprono di nascondere entrambi la loro vera identità.

Hori è infatti una perfetta casalinga per il fratello, dato che i genitori non sono mai a casa; mentre Miyamura ha piercing e tatuaggi e in verità non ama molto lo studio. I due così si alleano per mantenere i loro segreti!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Haruka Tomatsu – Kyoko Hori

Kouki Uchiyama – Izumi Miyamura

Ai Kayano – Yuriko Hori

Daiki Yamashita – Shū Iura

Daisuke Ono – Kyōsuke Hori

Hisako Kanemoto – Motoko Iura

Jun Fukuyama – Akane Yanagi

OPERE RELATIVE

Manga

– Horimiya – opera capostipite

– Hori-san to Miyamura-kun

Anime

– Horimiya: Piece – serie tv

– Hori-san to Miyamura-kun – oav

Live action

– Horimiya live – film

– Horimiya telefilm – serie tv

