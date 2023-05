anime – KANDAGAWA JET GIRLS – di Hiraku Kaneko

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kandagawa Jet Girls – (神田川JET GIRLS)

Titolo internazionale: Kandagawa Jet Girls

Genere: serie tv – sportivo, ecchi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2019 – Gennaio 2020

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: martedì alle 23:30 (JST)

Tratto: storia originale (curiosità: in contemporanea con l’anime ne è uscito anche il videogioco).

Director: Hiraku Kaneko

Series Composition: Go Zappa

Script: Go Zappa

Character design: Tsutomu Miyazawa

Music: Noisycroak

Studios: TNK

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Bullet Mermaid” by Yu Sasahara & Riko Kohara

Ending

“RIVALS” by Azusa Tadokoro

Trailer



TRAMA

Rin Namiki si trasferisce a Tokyo, con il sogno di diventare una pilota professionista di moto d’acqua dello sport competitivo “Jet-Racing”, come era sua madre. La sua nuova coinquilina, Aoi Misa, ha perso invece la passione per lo sport, finché l’entusiasmo di Rin non la rivitalizza.

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Yu Sasahara – Rin Namiki

Riko Kohara – Misa Aoi

Atsumi Tanezaki – Tsuruno Minato

Aya Suzaki – Kuromaru Manpuku

Aya Uchida – Inori Misuda

Ayaka Asai – Fūka Tamaki

Azusa Tadokoro – Kaguya Shinjūin

Chika Anzai – Manatsu Shiraishi

Fairouz Ai – Emily Orange

