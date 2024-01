anime – MONSTERS: 103 emozioni – di Sung Hoo Park

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Monsters: Ippyaku Sanjou Hiryuu Jigoku – (モンスターズいっぴゃくさんじょうひりゅうじごく)

Titolo internazionale: Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation

Genere: oav – azione, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 25 minuti (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2024

Tratto: da un racconto di Eiichiro Oda, inoltre la storia è ambientata nello stesso universo di “One Piece”.

Director: Sung Hoo Park

Series Composition: Sung Hoo Park

Character design: Takashi Kojima

Music: Hiroaki Tsutsumi

Studios: E&H Production

Titolo in Italia: Monster: 103 emozioni… Inferno del drago volante (Prime Video) – Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation (Netflix)

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Prime Video, sul canale Anime Generation, sia doppiato che sub ita – Netflix, solo sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video (solo streaming)

Sigle:

(assenti)

Trailer



TRAMA

Il samurai errante Ryuma arriva in una città dopo aver digiunato per giorni, e viene salvato da una cameriera di nome Flare che gli offre del cibo. Nel locale dove lavora la donna c’è anche un famoso spadaccino di prim’ordine, di nome Cyrano. Ma improvvisamente appare un drago, che attacca il paese.

P.S. la storia è raccontata da Zoro, lo spadaccino di One Piece.

DOPPIATORI

CAST

– Ryuma: Ezio Vivolo

– Flare: Laura Cherubelli

– Cyrano: Diego Baldoin

– D.R.: Luca Ghignone

– Proprietario: Alessandro Fattori

– Narratore: Patrizio Prata

OPERE RELATIVE

Manga

– One Piece – opera capostipite

– One Piece Party – spinoff

– Chopperman – spinoff

Libri

– One piece. Le ricette piratesche di Sanji – libro di ricette

Anime, Serie tv

– One Piece – tutt’ora in corso di trasmissione

– The One Piece – serie tv remake (annunciata)

Film d’animazione:

1 One Piece: Per tutto l’oro del mondo

2 One Piece movie 2: Avventura all’Isola Spirale

3 One Piece: L’isola del tesoro del Re

4 One Piece: Trappola mortale

5 One Piece: La spada delle sette stelle

6 One Piece: L’isola segreta del barone Omatsuri

7 One Piece: I misteri dell’isola meccanica

8 One Piece: Un’amicizia oltre i confini del mare

9 One Piece: Episode of Chopper Plus

10 One Piece: Strong World

11 One Piece 3D: Mugiwara Chase

12 One Piece Film Z

13 One Piece movie 13: Gold

14 One Piece Movie 14: Stampede

15 One Piece Film: Red

Oav/Special Anime

– One Piece: Avventura nell’ombelico dell’oceano

– One Piece: Un tesoro grande un sogno

– One Piece: L’ultima esibizione

– One Piece: Le avventure del detective Cappello di Paglia

– Episode of Rufy – Hand Island no boken

– Episode of Merry – Mo hitori no nakama no monogatari

– 3D2Y – Ace no shi wo koete! Luffy nakama to no chikai

– Episode of Sabo: San-kyodai no kizuna – Kiseki no saikai to uketsugareru ishi

– Adventure of Nebulandia

– Heart Of Gold

– Episode of East Blue: Rufy to yo-nin no nakama no dai-boken

– Episode of Skypiea

Live Action

– One Piece (live action) – telefilm

Videogames

– One Piece: Pirate Warriors 3

– One Piece Treasure Cruise

RECENSIONI