anime – THE WITCH AND THE BEAST – di Takayuki Hamana

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Majo to Yajuu – (魔女と野獣)

Titolo internazionale: The Witch and the Beast

Genere: serie tv – azione, drammatico, horror, fantasy, mistero

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Genaio 20254 – in corso

Rete tv giapponese: TBS

Trasmissione: venerdì alle 01:28 (JST)

Tratto: dal manga “The Witch and the Beast” di Kousuke Satake.

Director: Takayuki Hamana

Series Composition: Yūichirō Momose

Character design: Hiroya Iijima

Music: Hanae Nakamura, Natsumi Tabuchi

Studios: Yokohama Animation Lab

Titolo in Italia: The Witch and the Beast

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Soumonka” by Sokoninaru

Ending Theme:

“Hikari no Trill” by Yoshino Nanjo

Trailer



TRAMA

Guideau è una donna con zanne, occhi di una bestia, e carattere selvaggio. Ashaf è un uomo che ha una bara sulla schiena, una sigaretta perpetua in bocca, ed è invece calmo e posato.

I due sono membri dell’Ordine della Risonanza Magica, e il loro mestiere è dare caccia alle streghe, assumendo commissioni relative ad incidenti magici. Nella speranza di trovare la strega responsabile della maledizione di Guideau.

DOPPIATORI

Toshiyuki Morikawa – Ashaf

Yō Taichi – Guideau

