anime – METALLIC ROUGE – di Motonobu Hori

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Metallic Rouge – (メタリックルージュ)

Titolo internazionale: Metallic Rouge

Genere: serie tv – azione, fantascienza, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: Fuji TV

Trasmissione: giovedì alle 00:55 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Motonobu Hori

Series Composition: Toshizo Nemoto, Yutaka Izubuchi

Character design: Toshihiro Kawamoto

Music: Taisei Iwasaki, Towa Tei, Yuma Yamaguchi

Studios: Bones

Titolo in Italia: Metallic Rouge

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sia sub ita che doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme

“Rouge” by YU-KA

Ending Theme

“Scarlet” by Dazbee

Trailer



TRAMA

In un lontano futuro su Marte la società è composta dagli umani e dai Nean, androidi uguali a delle persone normali. Sebbene formalmente coesistono pacificamente, nella realtà i Nean sono soggetti a disprezzo e violenze, e ritenuti inferiori. Questa situazione non va più bene ad alcuni androidi, che formano il gruppo ribelle dei “Nove Immortali”, macchiandosi di crimini.

Un’organizzazione governativa incarica l’investigatrice Naomi di trovarli e distruggerli, aiutata da Rouge (alias Metal Rouge), un Nean da combattimento. Ma Rouge ucciderà senza problemi degli androidi che vogliono la libertà dei suoi simili?

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Elena Mancuso – Rouge Redstar

Gea Riva – Naomi Orthmann

Alessio Talamo – Noid 262

Andrea Colombo Giardinelli – Eden Vallock

Beatrice Caggiula – Sarah

Claudio Moneta – Ash Stahl

Deborah Morese – Jill Sturgeon

Matteo De Mojana – Giallon

Mattia Bressan – Afdal Bashal

Oliviero Corbetta – Herman

Sebastiano Tamburrini- Rion

Doppiatori giapponesi

Tomoyo Kurosawa – Naomi Orthmann

Yume Miyamoto – Rouge Redstar

