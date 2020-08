anime – CAROLE & TUESDAY – di Motonobu Hori

A cura di Mari

SCHEDA

Titolo originale: Carole & Tuesday – (キャロル&チューズデイ)

Titolo internazionale: Carole & Tuesday

Genere: serie tv – fantascienza, musica

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre – Dicembre 2019

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: storia originale, ideata da Shinichiro Watanabe

Director: Motonobu Hori

Chief Director: Shinichiro Watanabe

Series Composition: Aya Watanabe

Character design: Tsunenori Saito

Music: Eisaku Kubonouchi

Studios: Bones

Titolo in Italia: Carole & Tuesday

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2019

Trasmissione: in streaming, doppiato in italiano, sulla tv online Netflix (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (non disponibile in home video)

Sigle:

Opening Theme:

1- “Kiss Me” by Carole & Tuesday (Nai Br.XX & Celeina Ann) – (eps 2-12)

2-“Polly Jean” by Carole & Tuesday (Nai Br.XX & Celeina Ann) – (eps 13-24)

Ending Theme:

1-“Hold Me Now” by Carole & Tuesday (Nai Br.XX & Celeina Ann) – (eps 2-12)

2-“Not Afraid” by Alisa – (eps 13-24)

TRAMA

Siamo in un futuro dove Marte è stato colonizzato, e la gente ha costruito lì città dove vive comodamente grazie alla tecnologia, e anche la musica è generata da intelligenze artificiali.

Carole è una povera orfana che vive nella metropoli di Alba City, lavorando part-time di giorno e suonando la tastiera di notte. Un giorno incontra Tuesday, una ragazza di buona famiglia, scappata da casa per inseguire il suo sogno di dedicarsi alla musica.

Le due decidono di formare il duo “Carole & Tuesday” e, dopo essere riuscite a trovare un manager e un tecnico del suono, iniziano una faticosa scalata nel mondo della musica.

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Marco Benevento

Adattamento: Marco Guadagno

Doppiatori italiani

Emanuela Ionica – Tuesday

Margherita De Risi – Carole

Alessio Puccio – Roddy

Dario Oppido – Gus

Elena Perino – Angela

Enrico Pallini – Ertegun

Renato Novara – Tao

Ambrogio Colombo – Jerry

Andrea Lopez – Desmond

Carolina Zaccarini – Catherine

Corrado Niro – Joshua

Daniele Di Matteo – Spencer

Daniele Raffaeli – Pyotr

Edoardo Nordio – Dahlia

Eleonora Reti – Marie

Franca D’amato – Elizabeth

Gabriele Sabatini – Kyle

Gabriele Trentalance – Aaron

Gaetano Lizzio – Höfner

Gianluca Machelli – Benito

Giò Giò Rapattoni – Flora

Giulia Franceschetti – Katy

Lavinia Paladino – Cybelle

Mirta Pepe -Valerie

Roberto Draghetti – Tobe

OPERE RELATIVE

Manga

– Carole & Tuesday – (uscito dopo l’anime)

