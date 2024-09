manhwa – WET SAND – di Doyak

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Wet Sand – (웻샌드)

Titolo internazionale: Wet Sand

Autore: Doyak

Genere: drammatico, sentimentale, crimine

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Corea: 2022 – in corso

Casa Editrice: Ridibooks

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Ridibooks. Dopo il successo online, la serie ha cominciato ad essere pubblicata anche in versione cartacea

Capitoli: 60 (in corso)

Volumi: 3 (in corso)

Titolo in Italia: Wet Sand

Anno di pubblicazione in Italia: 2024 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione grande e tutta a colori, a 12,90 € (versione non censurata)

Traduzione: Laura Trimigno

Volumi: 2 (in corso)

Booktrailer



TRAMA

A Jo piace fotografare il cielo, ed una notte per caso scatta un’istantanea ad un uomo su un balcone. Lo trova così bello che se ne innamora subito, e decide così di conservare la foto e cercare di capire chi sia.

La persona in questione è Ian, un ex gangster, che sta cercando di lasciarsi alle spalle il suo passato pericoloso. Ma il suo amico e amante TJ, con cui ha condiviso tutto per anni, si rifiuta di lasciarlo andare.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI