manhwa – WALK ON WATER – di Jang Mokdan, Jaxx

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Walk on Water

anche conosciuto come “W.O.W”

Titolo internazionale: Walk on Water

Autori: storia di Jang Mokdan, disegni Jaxx

Genere: drammatico, sentimentale, erotico

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto per le scene sessuali esplicite

Anno di pubblicazione in Corea: 2018 – in corso

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice BomToon, pagina ufficiale coreana. I primi capitoli sono visibili gratuitamente (se si è registrati e maggiorenni)

Capitoli: 50 (in corso) diviso in stagioni

Season 1: capitoli 1-32

Season 2: capitoli 33+ (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto ufficialmente in inglese dalla Tappytoon, i capitoli sono leggibili gratis (se registrati e maggiorenni)

TRAMA

Ed Talbot è una guardia del corpo, riservata e di poche parole. Ha però bisogno di fare soldi in modo veloce, per mettere a posto alcune questioni personali.

Decide di iniziare una carriera nel porno, entrando nella società cinematografica per adulti McQueen Entertainment, sotto lo pseudonimo di “Tommy”. In effetti inizia a fare soldi facilmente, inoltre essendo senza legami, non ha molti problemi a fare sesso davanti alla telecamere con estranei.

Ma un giorno deve girare con proprio il capo della compagnia, Glenn McQueen. E qualcosa in lui comincia a cambiare…

Inizialmente la trama verte sulla parte erotica, ma poi diventa sempre più seria e interessante.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI