manhwa – KILLING STALKING – di Koogi

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Killing Stalking – (킬링 스토킹)

Titolo internazionale: Killing Stalking

Autrice: Koogi

Genere: drammatico, horror, mistero, psicologico, thriller

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto e non impressionabile per la molta violenza

Anno di pubblicazione in Corea: 2016

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Lezhin, pagina ufficiale coreana. I primi capitoli sono visibili gratuitamente (ma solo se si è registrati e si è maggiorenni).

Capitoli: 67 (concluso) diviso in tre stagioni

Season 1: capitoli 1-19

Season 2: capitoli 20-35

Season 3: capitoli 36-67

Titolo in Italia: Killing Stalking

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione interamente a colori, a 9,90 €

Traduzione: F. Salvan

Volumi:

Killing Stalking – 4 volumi (concluso)

Killing Stalking 2 – 4 volumi (in corso)

L’edizione italiana è la prima cartacea al mondo.

TRAMA

Bum Yoon è un universitario timido e considerato un po’ strano, che è innamorato del solare e popolare compagno di facoltà Sangwoo. E’ talmente ossessionato da lui da seguirlo di nascosto, di fatto diventando il suo stalker.

Un giorno riesce addirittura ad entrare nell’appartamento di Sangwoo. E qua scopre un segreto… l’uomo dei suoi sogni ha una doppia vita, ed è in verità un serial killer psicopatico!

Bum viene così trascinato nell’oscuro mondo di Sangwoo: e diventa sia una sua vittima, sia un suo complice. Un amore malato e violento…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI