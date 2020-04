manhwa – BASTARD (Hulejasig) – di Carnby Kim, Youngchan Hwang

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Hulejasig – Bastard – (후레자식)

Titolo internazionale: Bastard

Autori: Carnby Kim (stopia) e Youngchan Hwang (disegni)

Genere: thriller, horror, psicologico, mistero, drammatico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Corea: 2014 – 2016

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori – anche se in questo caso il fumetto è quasi tutto in bianco e nero) pubblicato sul sito della casa editrice Naver, pagina ufficiale coreana, dove sono leggibili gratis solo i primi capitoli.

Visto il successo, successivamente è stato stampato anche in versione cartacea.

Capitoli: 94 (concluso) – poi stampato in 5 volumi cartacei (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto ufficialmente in inglese dalla Webtoons, sul suo sito/app sono leggibili gratis i primi 10 capitoli in varie lingue, tra cui l’italiano.

TRAMA

Seon Jin ha una vita miserevole: a scuola è continuamente bullizzato, e a casa è terrorizzato dal padre, che sembra un normale e gentile uomo d’affari, ma in realtà è un killer psicopatico, che tortura ed uccide per divertimento. Jin ha talmente paura di lui da non aver mai reagito, nemmeno quando il genitore lo usa come complice per attirare le sue vittime.

Ma le cose cambiano quando l’uomo prende di mira Yoon Kyun, una gentile compagna di scuola di Jin…

