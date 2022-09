manhwa – SWEET HOME – di Carnby Kim, YoungChan Hwang

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Sweet Home – (스위트 홈)

Titolo internazionale: Sweet Home

Storia: Carnby Kim

Disegni: YoungChan Hwang

Genere: azione, drammatico, horror, psicologico, soprannaturale, survival

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto e non facilmente impressionabile

Anno di pubblicazione in Corea: 2017 – 2020

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Naver. Dopo il successo online, la serie ha cominciato ad essere pubblicata anche in versione cartacea.

Capitoli: 140 + prologo (concluso)

Volumi: 12 (concluso)

Titolo in Italia: Sweet Home

Anno di pubblicazione in Italia:

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione tutta a colori a 12,90 €

Traduzione: Yuni Roh

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

A causa di una tragedia famigliare, l’apatico Hyun Cha mette in vendita la casa dove è cresciuto per andare a vivere in un dormitorio. Ma dato che non ha prospettive future, decide di togliersi la vita dopo una settimana.

Ma proprio quel giorno una misteriosa malattia attacca la città, trasformando gli abitanti in mostri assassini, tra cui alcuni abitanti del suo palazzo. Invece di morire, Hyun riscopre una voglia di sopravvivere che non pensava di avere più, aiutato dagli altri coinquilini rimasti sani.

