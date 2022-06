manhua – OF MACHINES AND BEAST – di Chenxi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Of Machines and Beasts – Tao Yu Mo Shi Zhi Shu – (桃与末世之书)

Titolo internazionale: Last Word of the World – Of Machines and Beasts – Peach and the Book of the Last Days

Autore: Chenxi

Genere: fantascientifico, azione, avventura, commedia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Cina

Anno di pubblicazione in Cina: 2019 – in corso

Casa Editrice cinese: KuaiKan Manhua

Pubblicazione: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice KuaiKan Manhua.

Capitoli: 119 (in corso)

Titolo in Italia: Of Machines and Beasts

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: Jundo

pubblicato sia online sulla loro piattaforma, sia cartacea in volumi a 9,99 € – quella italiana è la prima edizione cartacea al mondo

Traduzione: Matteo Vesprini, Erika Leoni

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Cosa è successo all’umanità? Ormai esistono soltanto due specie: i cyborg, per metà umani e metà macchina, mentre gli spiriti bestia sarebbero umani con caratteristiche animali. Entrambe le specie sono segnate da un destino crudele, che li porterà a perdere la propria umanità e intanto di affrontarsi.

Hei Tong Shi è un cyborg assassino col compito di accompagnare un gruppo di spiriti bestia, che a loro volta hanno il compito di ripristinare il cosiddetto mondo perduto.

